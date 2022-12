O estranho caso do deputado do Chega que “não consegue” livrar-se de uma empresa

“Se alguém estiver a receber um cêntimo que seja fora do Parlamento, não deve estar em exclusividade”. A frase é de André Ventura, líder do Chega, em entrevista ao Observador, no final do mês de outubro.



No entanto, Jorge Galveias, deputado do Chega, está em regime de exclusividade no Parlamento enquanto detém 15% da Bandeira, Escudeiro & Galveias Lda, segundo a declaração de interesses entregue no Parlamento.

No documento, consultado pela Renascença, pode ler-se que o deputado do Chega detém uma participação social de 150 euros desta empresa de restauração, o que equivale a 15% da participação.

O regime de exclusividade no Parlamento está explícito no Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, publicado em Diário da República. Na alínea 6 do 16º artigo, referente à renumeração dos deputados, fica explícito que os deputados sem outros cargos (líderes parlamentares, presidentes de comissões, etc.) podem receber o abono mensal de exclusividade “desde que declarem no registo de interesses que não exercem regularmente qualquer actividade económica, remunerada ou de natureza liberal”.

Estas são as condições na lei, mas que têm sido interpretadas de diferentes formas pelos deputados. Os partidos divergem na abordagem a este regime, que não torna ilegal o caso deste deputado.

Neste momento, há mais de 30 deputados, de várias forças políticas que têm quotas em empresas e que recebem, em simultâneo, o subsídio que é de cerca de 400 euros.

Mas o Chega tem uma visão mais apertada da atividade profissional. Em resposta à Renascença, o partido afirma que “o CHEGA continua a defender que um deputado só pode estar em exclusividade, desde que não aufira outros rendimentos que não os que decorram da sua atividade enquanto deputado”.

Por outras palavras, o Chega quer tornar o regime de exclusividade mais apertado e o único existente no Parlamento. “É o que melhor se adequa ao exercício do mandato de deputado, pela disponibilidade e independência que a função exige”, responde fonte do partido à Renascença.

Deputado diz que “nunca recebeu um tostão” do restaurante

“Não recebo nem um cêntimo, nunca recebi um cêntimo”, garante o deputado Jorge Galveias, do Chega, à Renascença.

O Restaurante Parlatório “está fechado há dois anos”, explica. E o que leva um deputado a ter uma sociedade que não dá rendimentos aberta? “Eu deixei de ser gerente há quatro anos e desliguei-me do restaurante exatamente por problemas com as contas da sócia minoritária”.

A sociedade, segundo o deputado, está tripartida: Jorge Galveias tem 15%, uma outra sócia tem também 15%, e a sócia maioritária detém os restantes 70% da empresa. O deputado do Chega diz que “desde há três ou quatro anos que tento encerrar a sociedade”, só que a sócia maioritária não deixa.

“Eu posso mostrar-lhe as minhas declarações de IRS, eu nunca recebi um tostão de lá. Antes pelo contrário, ficaram a dever-me dinheiro”, abre o jogo Jorge Galveias que acrescenta que só ainda “não consegui fechar a sociedade” por motivos alheios.

O deputado do Chega assegura que o caso está “entregue ao advogado”, que a outra sócia minoritária “também quer acabar com a sociedade”, e que não sabe do paradeiro da sócia maioritária. “Só sei que foi abrir outro restaurante para Melides."