Marcelo admite "meses intensos" - mesmo com maioria do PS - e alerta que "não há poderes absolutos"

É o segundo dia de visitas de Natal em Belém. Na quarta-feira o presidente da República recebeu o Governo, e esta quinta-feira foi a vez de uma comitiva da Assembleia da República, encabeçada pelo presidente, Augusto Santos Silva, desejar as "boas festas" a Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de Augusto Santos Silva ter feito um discurso focado na boa relação entre o Parlamento e o Palácio de Belém, o presidente da Assembleia da República destacou o principio da separação de poderes, consagrado na Constituição; Marcelo aproveitou a deixa para falar sobre o tema.

O presidente da República usou os primeiros minutos para fazer uma curta reflexão sobre os meses que passaram, onde Marcelo fala "em meses intensos, muito intensos" que são "bons para a democracia". Isto, reforça Marcelo, num contexto de maioria socialista: "nem a maioria absoluta (...), nem isso apagou a vivência muito intensa".



O Chefe de Estado concorda com Santos Silva: "o Presidente da República respeita escrupulosamente a Constituição, que aliás votou", arranca Marcelo Rebelo de Sousa, que sublinha essa "divisão de poderes".

Introdução feita, Marcelo realça que "todos os poderes acabam por depender de outros poderes", e depois de ter mencionado a maioria absoluta do PS, o presidente da República avisa que "não há poderes absolutos. Essa é uma das riquezas da democracia".

A democracia "obsoleta" que continua a ser o melhor do pior

Numa leitura mais ampla do ano e do panorama político atual- especialmente daquele vivido no Palacete de São Bento- Marcelo destaca que a democracia "cá está, firme" e elogia a diversidade das forças políticas, regeneradas com as legislativas deste ano. "Penso que será esta a Assembleia com uma composição mais numerosa e variada. (...) E isso não é mau. É bom", dispara o presidente da República- que está habituado a fazer análise política.

Alargando a lente para uma visão mais global, Marcelo afirma que "se olharmos para esse mundo fora" reparamos em regimes democrácitos "a definhar" ou até, em alguns casos "obsoletos". No entanto, à moda de Churchill, o presidente da República considera que este considera a ser o melhor dos piores sistemas, e que a democracia portuguesa "tem resistido aos tempos".