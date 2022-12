Fusão da GNR e PSP rejeitada no Parlamento

Em causa estavam propostas relativas à aposentação antecipada nas forças de segurança, acesso a informação dos serviços próprios de assistência na doença, aumento do valor do subsídio de risco, e ainda a criação, proposta pelo PCP, de um estatuto da condição policial, que defina para todas as forças direitos e deveres, assim como princípios orientadores da carreira, e uma proposta para estudar a criação de uma polícia única nacional, fundindo a PSP e a GNR e retirando a esta última o seu caráter militarizado.

Os oito diplomas em votação, do PCP, Chega e PAN, foram todos rejeitados, tendo em comum o voto contra do PS em todos eles, suficiente para "chumbar" as propostas.

A proposta mereceu total concordância do BE, com o deputado Pedro Filipe Soares a defender que “é o que faria sentido num país democrático”, mas mereceu também o manifesto desacordo do Livre, com Rui Tavares a afirmar que “ainda não foi desta” que o partido se deixou convencer pelos argumentos comunistas, mas também do PSD e do PS.

Ofélia Ramos, do PSD, afirmou que a proposta do PCP pretende uma “reestruturação das forças de segurança que põe fim ao sistema dual à revelia das polícias”, sem que seja “promovida uma discussão alargada” sobre a matéria, o que considerou “grave”, defendendo que “uma alteração de paradigma será geradora de instabilidade”.

Já o PS, pela deputada Susana Amador, defendeu que o “sistema dual e plural já provou ser eficaz”, rejeitando acompanhar a proposta de uma polícia única, mas concordando com a necessidade de partilha de recursos e libertação de polícias para patrulhamento.