Urgências hospitalares. PSD acusa Governo de “falta de planeamento e má gestão”

Faltam três dias para o Natal e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, ainda não deu a conhecer o plano para os serviços de urgência nos hospitais.

A denuncia parte do PSD, com o deputado Ricardo Batista Leite a falar em desorganização e a criticar a possibilidade de o plano prever o encerramento alternado de alguns serviços de urgências.

“O ministro, o Governo, disse que tinha todos os meios necessários. Chegamos ao Natal e dizem-nos que, afinal, têm de fechar alternadamente os serviços de urgência”, refere o deputado.

Batista Leite considera que a situação revela “falta de planeamento, má gestão e uma enorme irresponsabilidade”.

O PSD espera que “entre hoje e amanhã” seja apresentado esse plano que aguarda “com serenidade”, enquanto apela ao Governo para que “tenha consciência” de que “está a falar para os doentes portugueses”, devendo por isso, “colocar os cidadãos no centro daquilo que é a sua ação e garantam uma resposta de proximidade”, com recurso a “todos os meios que estão no terreno”.