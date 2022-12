PS cede e vai apresentar nova proposta para os debates com o primeiro-ministro

Mas esta alteração que o Partido Socialista vai fazer não cala as críticas do PSD que defende que devem ser os partidos a definir como usam o tempo disponível para questionar o primeiro-ministro. Em declarações à Renascença , o deputado Hugo Carneiro diz não aceitar que seja a maioria socialista, sozinha a impor as regras.

O Partido Socialista vai entregar em janeiro uma nova proposta do modelo de debates com o primeiro-ministro. Depois das críticas feitas na Renascença por Francisco Assis e da contestação do PSD, o PS admite agora fazer reajustes na sua proposta de forma a encontrar um meio termo entre o atual pingue-pongue nos debates e a resposta do primeiro-ministro apenas no final da intervenção de um partido.

“O primeiro-ministro tem de estar disponível para responder às perguntas e são os partidos que decidem como devem usar o tempo de que dispõem” conclui Hugo Carneiro.

O PSD defende que o parlamento tem de ser livre para fiscalizar o governo e Hugo Carneiro insiste no regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro.

“O contexto atual de maioria absoluta justifica o regresso dos debates quinzenais. O parlamento não pode estar vergado à vontade do governo” justifica Hugo Carneiro.

Mas quanto á periodicidade dos debates, o PS não vai abdicar da proposta inicial que passa pela presença do primeiro-ministro uma vez por mês, e de um ministro todos os meses, o que leva a que existam debates quinzenais com o governo no parlamento.

“A proposta que estamos a fazer é de debates mensais com o primeiro-ministro e intercalados a cada 15 dias com outro membro do governo. Vai duplicar a presença de membros do governo no plenário” adianta o vice-presidente da bancada parlamentar socialista.

Este processo de revisão do Regimento tem como ponto central mudar o modelo dos debates com o primeiro-ministro, com propostas de todos os partidos, a maioria quer repor os debates quinzenais que terminaram em 2020 por acordo entre PS e PSD.

As alterações ao regimento da Assembleia da República já foram adiadas várias vezes.

Agora o novo prazo indicado é o mês de fevereiro.