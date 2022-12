Lei da eutanásia deve chegar às mãos de Marcelo "depois do Natal"

O texto final da lei da eutanásia foi "finalizado" esta quarta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem alterações. Agora vai ser publicada no Diário da Assembleia da República e só depois chega a Belém.

A bola passa, nessa altura, para Marcelo Rebelo de Sousa, que tem nas mãos a possibilidade de promulgar o diploma, fazer um veto político ou enviá-lo para o Tribunal Constitucional para a fiscalização preventiva. Ao que apurou a Renascença, o texto só chega ao Palácio de Belém "depois do Natal".

Fonte paralmentar explica que "até seria possível" que o texto chegasse a Marcelo antes do Natal, mas que esse "não é" o cenário mais provável. Outra fonte acredita que isso só acontece na próxima semana, já depois da quadra natalícia: "Diria que é depois do Natal".

Na Presidência da República, a previsão também é essa. À Renascença, fonte de Belém diz que "antes de segunda já não será possível".

Sem consenso, sem alterações

Durante a reunião da Comissão, a única intervenção foi da deputada Isabel Moreira, do PS, que sugeriu uma alteração ao número cinco do artigo 4.º do decreto que diz respeito à abertura do procedimento clínico, e estabelece que “a concretização da morte medicamente assistida não pode ter lugar sem que decorra um período de dois meses a contar da data do pedido de abertura do procedimento”.

“Os serviços fazem uma gestão que me parece bem, já decorreria das regras gerais por ser um prazo administrativo, que é acrescentar [ao longo do texto] dias úteis, parece-me bem. Mas pergunto então se no prazo de dois meses não se deveria pôr 60 dias”, sugeriu, numa referência ao artigo em causa.

No entanto, esta alteração não mereceu consenso e o texto não foi alterado.

De acordo com o artigo 156.º do Regimento da Assembleia da República, concluída a redação final do texto, "este é publicado no Diário" da Assembleia da República.

Caso existam reclamações contra inexatidões, estas podem ser apresentadas por qualquer deputado “até ao terceiro dia útil após a data de publicação no Diário do texto de redação final”, estabelece o artigo 157.º.

O Presidente da Assembleia da República decide sobre as reclamações no prazo de 24 horas, continua o texto, “podendo os deputados reclamantes recorrer para o Plenário ou para a Comissão Permanente até à reunião imediata à do anúncio da decisão”.

Considera-se definitivo “o texto sobre o qual não tenham recaído reclamações ou aquele a que se chegou depois de decididas as reclamações apresentadas” e após todo este processo, o decreto do parlamento segue para o Presidente da República.