"Estabilidade é muito importante". Marcelo pede que se evite juntar "problemas adicionais" à crise atual

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, na tradicional cerimónia de apresentação de boas festas por parte do Governo.

O chefe de Estado acrescentou: "É assim, as eleições têm esse efeito, não é só o acesso ao poder e o exercício daquilo que é favorável do poder – que, aliás, quem o exercer descobre que é muito pouco –, é o pagar o preço do que é desfavorável no poder, e que é enormíssimo".

Na sua intervenção, o Presidente da República considerou que os portugueses compreendem "porque é que nestas situações a estabilidade é muito importante" e não desejam mais "fatores de crise".

"Não vamos juntar fatores de instabilidade", reforçou.

"Eu pasmo, aliás, quando olho para outros países, alguns dos quais vizinhos, e vejo a imaginação com que criam problemas adicionais além da guerra, da inflação e dos outros efeitos negativos da guerra, muitos deles sociais, na vida das pessoas", acrescentou.