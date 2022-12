Costa rejeita ansiedade: "Estamos cá para cumprir um programa que apresentámos para quatro anos"

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS pede serenidade ao partido, para que não tenha ansiedade em legislar e fazer tudo num só ano.

“Estamos cá para cumprir um programa que apresentámos para quatro anos e não vivemos na ansiedade de cumprir no primeiro ano tudo aquilo que temos para cumprir ao longo da legislatura”, disse António Costa no discurso que proferiu no jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, num restaurante em Lisboa.

Costa avisa, também, que, em tempos de incerteza é preciso dar a certeza de que os compromissos do programa de Governo vão mesmo ser honrados.

E exemplificou: “É com tristeza que vejo que não é amanhã que haverá a votação final da Agenda do Trabalho Digno, mas tenho a certeza de que em janeiro ou fevereiro isso acontecerá. E uma coisa garantimos aos que trabalham nas plataformas digitais: Não é amanhã que vão ficar protegidos, mas vamos mesmo aprovar legislação para acabar com esta pouca-vergonha de fingir que não há relação laboral”, disse, sob aplausos dos deputados socialistas.

O primeiro-ministro lembra, ainda, que a gestão prudente dos dinheiros públicos é essencial para fazer face à incerteza.

Segundo António Costa, foi essa gestão que permitiu, por exemplo, as medidas extraordinárias para fazer face à crise inflação provocada pela guerra.

O primeiro-ministro lembra que o Governo já gastou mais em apoios nesta crise do que na pandemia. Mas assegura que a trajetória das boas contas é para continuar.