Costa quer “dar as mãos” a Marcelo para ultrapassar a crise com "mais efeitos" para o país

A inflação, “a maior dos últimos 30 anos”, é um problema a que, na visão de Costa, as pessoas “se desabituaram”. Para a enfrentar, e de forma curta, o primeiro-ministro pede união entre São Bento e Belém: “Foi de mãos dadas que atravessámos as outras crises, é assim que temos de atravessar esta”.

Numa retrospetiva, António Costa elencou as várias barreiras que teve de enfrentar enquanto líder do Executivo: estabilização do sistema financeiro, redução do défice excessivo, pandemia e a guerra. Esta última é, para o chefe de Governo, a crise que “tem as consequências de maior proximidade e mais generalizadas”.

Alinhados na Sala dos Embaixadores, praticamente todos os membros do Governo - faltou Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente- apresentaram os cumprimentos de Boas Festas ao presidente da República e a ouviram os discursos de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa.

Foram dois anos de máscara, de distanciamento social, e de uma comitiva do Governo depenada que se apresentava em Belém. Esta quarta-feira as formalidades voltaram ao normal, e os ministros voltaram ao Palácio de Belém.

Uma relação saudável e cordial, é o que procura António Costa com Marcelo Rebelo de Sousa e o que já é “uma marca de relacionamento entre os dois mandatos”.

O desejo é de continuidade no laço que São Bento e Belém procuram estabelecer, num ano em que Costa defendeu publicamente Marcelo depois da célebre declaração em que o Chefe de Estado desvalorizou os 400 casos denunciados pela Comissão Independente sobre abusos sexuais na Igreja.

Meses depois, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu publicamente António Costa na polémica em que esteve envolvido com a publicação do livro “O Governador”, do jornalista Luís Rosa.

Costa aproveitou para sublinhar que a responsabilidade da crise provocada pela guerra na Ucrânia é alheia ao Governo, e que ao Executivo cabe “mitigar e minorar” os efeitos da inflação.

É uma necessidade urgente, e o primeiro-ministro reconhece-o. No entanto, em linha com a política de contas certas que tem vindo a defender, António Costa alerta que “as necessidades do presente não comprometem aquilo que é fundamental para todos: confiança relativamente ao futuro”. A fórmula do Governo é “ir medindo e avançando”, explica o chefe de Governo.

A teoria corresponde à prática. Numa altura de acentuada inflação, o Governo tem anunciado medidas gradualmente com apoios à população. Em outubro atribuiu 125 a todos os que tenham salários até aos 1.700 euros líquidos, em dezembro voltou a anunciar um pacote de ajuda às famílias mais necessitadas.