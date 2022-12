​Governo quer novo modelo de financiamento do Ensino Superior para 2024

A ministra da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato, quer que o novo modelo de financiamento do Ensino Superior entre em vigor em 2024.



O calendário foi estabelecido pela tutela durante a sessão de apresentação de um estudo da OCDE sobre esta matéria.

Elvira Fortunato considera que as mudanças virão “na altura certa”, dado que desde 2009 que não é aplicada a fórmula de financiamento prevista.

“De 2009 até 2022 houve uma dinâmica muito grande das instituições do ensino superior” que, acrescenta a ministra, “não foi acompanhada pelo modelo de financiamento”. “Estamos na altura certa”, conclui.

Elvira Fortunato assegura que o documento agora apresentado pela OCDE, que foi solicitado pelo próprio Governo, será levado em linha de conta, mas não garante que as 33 recomendações previstas no documento sejam seguidas na íntegra.

Uma das propostas do documento é um sistema de propinas pago de acordo com os rendimentos da família do aluno. Elvira Fortunato não assume claramente se essa medida será adotada, deixando clara uma preferência no reforço da ação social.

“A nossa posição, em termos de Ministério, é apostar muito na parte da ação social. Aquilo que é preciso é não deixar nenhum aluno para trás e apostar no sistema de ação social que seja justo e eficaz e garantir que nenhum aluno deixa de estudar por razões sócio económicas”.