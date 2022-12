​Ministro da Educação acusa STOP de inventar mentiras para alimentar contestação dos professores

O ministro da Educação acusou, este sábado, o Sindicato de Todos os Professores (STOP) de espalhar mentiras para alimentar a indignação dos professores.



Em entrevista à RTP, João Costa foi questionado sobre as razões que estiveram na origem das últimas greves de docentes.

Na resposta, o ministro alega que tudo “começou com uma campanha de WhatsApp que circulou com várias mentiras, em particular, a de que a contratação de professores ia passar a ser feita pelas câmaras municipais”.

João Costa garante que “isso não vai acontecer, não há vontade nenhuma encapotada de o fazer”.