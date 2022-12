PS acusa Montenegro de "viver obcecado com o poder interno"

O PS acusa Luís Montenegro de viver obcecado com o poder interno e acusa-o de “falar mentira” ao acusar o Partido Socialista e o Governo de empobrecer o país.

No discurso de arranque do Congresso da Juventude Socialista, a decorrer em Braga, João Torres disse que o líder do PSD não apresenta uma ideia, concluindo que o quadro de oposição no país é “assustador”.

“As nossas gerações viveram de crise em crise. As explicações para cada uma das crises nem sempre são fáceis, nem sempre dependeram de conjunturas internas, mas a verdade é que temos hoje um quadro de oposição absolutamente assustador em Portugal. O PSD, que mergulhou o jovens numa crise, tem um líder que observa o país pelo retrovisor”, disse, indicando que Montenegro “não tem visão” e “vive obcecado com o poder interno do seu partido”.

João Torres classifica ainda como “mentira” a tese do PSD de que o Governo de António Costa é responsável pelo empobrecimento do país.

“Quer na perspetiva do crescimento económico, quer na perspetiva da redução da pobreza, os dados são absolutamente indesmentíveis. É com o Partido Socialista que o país fica mais rico em comparação com a média da UE. Crescemos acima da média da União Europeia em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Assim será também em 2022 e nos próximos anos”, disse, no Congresso da Juventude Socialista que deverá reeleger Miguel Costa Matos como líder.

O evento, que decorre em Braga, encerra este domingo com discurso do secretário-geral do partido, António Costa.