Moedas e o (não) telefonema de Costa após cheias: “Não vamos levar isto para um caso pessoal”

As cheias em Lisboa estão a criar alguma tensão entre o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o primeiro-ministro, António Costa. Moedas quis esta sexta-feira desvalorizar o incidente e pedi: “Não vamos levar isto para um caso pessoal, não quero que este caso crie mais irritação”.

O caso resulta das declarações de Costa, ontem em Bruxelas, em que o líder do governo disse já no fim da entrevista coletiva e dirigindo-se a Moedas. “Pode-lhe perguntar porque é que ele não me ligou quando tive a minha casa inundada”.

O autarca lisboeta era confrontado pelos jornalistas sobre o facto de dois autarcas socialistas, cujos municípios foram atingidos pelas cheias, terem sido visitados por membros do Governo e ninguém ter estado em Lisboa com Moedas.