Costa: "Pergunte-lhe [a Moedas] porque é que não me ligou quando tive a casa inundada"

O primeiro-ministro, António Costa, mostrou na quinta-feira desagrado com as queixas do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, pela ausência de um telefonema do líder do Governo.

Moedas pôs em evidência a desigualdade de tratamento do executivo para com as autarquias socialistas e as não socialistas, no rescaldo das inundações desta e da semana passada.

No final do Conselho Europeu de quinta-feira, na conferência de imprensa com os jornalistas, quando o tema eram as alterações climáticas, Costa foi questionado sobre se iria contactar Carlos Moedas por causa das cheias, na sequência das queixas. "Se for necessário, com certeza, qual o problema", respondeu.

Após a insistência da jornalista sobre a razão pelo qual não ligou a Moedas depois das cheias de terça-feira na capital, Costa lançou para a repórter: "Ó senhora, deixe-se, não se preocupe com o assunto."

O primeiro-ministro pôs então fim ao período de perguntas e respostas, mas no momento em que abandonava o palco, e depois de desejar "bom Natal" aos repórteres, ainda lançou um aparte: "Pode-lhe perguntar [a Moedas] porque é que ele não me ligou quando tive a minha casa inundada.”