Costa pede desculpa por "aparte irritado" e encerra polémica com Moedas

O primeiro-ministro, António Costa, pede desculpa por ter feito um "aparte irritado" e encerra a polémica com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

"Foi uma expressão infeliz. Fiz um aparte irritado, não devia ter feito e peço desculpa", afirmou António Costa em declarações aos jornalistas, em Lisboa.

O primeiro-ministro admite que foi um comentário "impróprio e irritado" e dá por encerrada a polémica com o autarca de Lisboa.

Em causa está a expressão: "pergunte-lhe [a Moedas] porque é que não me ligou quando tive a casa inundada", proferida na quinta-feira, no final do Conselho Europeu.



O primeiro-ministro mostrou desagrado com as queixas do presidente da Câmara de Lisboa pela ausência de um telefonema do líder do Governo.