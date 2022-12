Católicos "menos presentes" e "indiferentes perante temas como a eutanásia", alerta Marcelo

O Presidente da República considera que os católicos estão menos presentes nas decisões coletivas em Portugal e alguns deles indiferentes perante debates sobre temas como a eutanásia, "realidades que tornam mais espinhosas magistraturas chamadas a arbitrar".

Perante o seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva, e o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que têm feito sucessivas declarações públicas contra a eutanásia, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que há "exceções, claro, e muito relevantes" a essa indiferença que apontou.

O chefe de Estado falava na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, no lançamento do livro "Professor Mário Pinto", da jornalista Joana Reis, editado pela Bertrand, a propósito do qual fez uma análise sobre a evolução dos vários setores católicos em Portugal.

"O primeiro referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez (IVG) mostrara como se avizinhava uma viragem cultural numa sociedade na qual a Igreja Católica diminuíra a sua influência, sobretudo em setores de expressão cultural, na comunicação social, na juventude e nas decisões políticas nacionais, regionais e locais. E o segundo referendo sobre a IVG confirmou o processo vivido", considerou.

Segundo o Presidente da República, "nos poderes públicos, nas leis, sua criação e aplicação" tornou-se entretanto "manifesta a mudança profunda na vida nacional".