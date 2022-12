"Aparte irritado" de Costa "serve para elevar" estatuto de Carlos Moedas

José Adelino Maltez diz à Renascença que o "aparte irritado" de António Costa em relação a Carlos Moedas "serve para elevar" o estatuto do atual presidente da Câmara de Lisboa.

Em causa está a resposta em tom irritado do primeiro-ministro face às queixas do autarca lisboeta pela ausência de um telefonema do líder do Governo na altura das inundações. Questionado sobre por que razão não ligou a Carlos Moedas, Costa devolveu a pergunta: "Pergunte-lhe [a Moedas] porque é que não me ligou quando tive a casa inundada".

O primeiro-ministro, António Costa, pede desculpa por ter feito um "aparte irritado" e encerra a polémica com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

"Foi uma expressão infeliz. Fiz um aparte irritado, não devia ter feito e peço desculpa", afirmou António Costa em declarações aos jornalistas, em Lisboa.