PSD acusa PS de estar a "pôr em risco a democracia" com o novo regimento do Parlamento

O PSD acusa o Partido Socialista de estar a reduzir a capacidade de escrutínio da Assembleia da República.

Nesta quinta-feira, na primeira reunião depois de ter sido aprovada a lei da eutanásia e depois de o PSD ter visto recusado o seu projeto de referendo, as mudanças no regimento da Assembleia da República estiveram em cima da mesa, com o PS a recusar regressar aos debates quinzenais e a propôr alterações no modelo de funcionamento.

Segundo fontes contactadas pela Renascença, um deputado defendeu que o Partido Social-Democrata devia avançar com o pedido de fiscalização sucessiva da lei.



Questionado pelos jornalistas no final da reunião, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, lembrou que o Presidente da República vai tomar uma de três decisões: promulgá-lo, vetá-lo ou enviá-lo para o Tribunal Constitucional. "Em função do que for a decisão do senhor Presidente da República, o PSD depois tomará as suas decisões", acrescentou o líder parlamentar.

Em causa estão as alterações ao regimento, nomeadamente o fim dos debates quinzenais e a mudança no formato das respostas.

O que o PS quer, disse Miranda Sarmento, "é que a pergunta e resposta termine e cada partido use o seu tempo de forma contínua, com o primeiro-ministro no final a responder, apenas e só, àquilo que lhe interessa e àquilo que lhe é oportuno".

Para o líder parlamentar do PSD, isto significa "que o rolo compressor desta maioria absoluta está a atingir aquilo que são os padrões e aquilo que é a base de um sistema democrático, que é a capacidade de o Parlamento fiscalizar um Governo que tem maioria absoluta".

Por isso, Miranda Sarmento garante que vai ter o voto contra do PSD, mas não só, pois "todos estão contra esta grave violação dos direitos e da forma de funcionar do Parlamento", o que significa que "corremos o risco grave para a democracia e para o país de ter um regimento aprovado exclusivamente por um partido que, neste momento, de forma circunstancial, tem uma maioria absoluta mas que, no futuro, já não a terá".

As alterações ao regimento da Assembleia da República vão ser votadas na próxima semana, para entrarem em vigor a 1 de janeiro.



Já o líder parlamentar do PS recusa as críticas feitas pelo PSD.

Eurico Brilhante Dias garante que o Partido Socialista propõe debates com o primeiro-ministro todos os meses, e debates com os ministros também mensais.

Por isso não aceita a contestação do Partido Social Democrata, quanto ao modelo dos debates. diz que ainda não está fechado ….

