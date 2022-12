Pizarro admite constrangimentos em algumas urgências hospitalares no Natal

"O nosso esforço, o nosso desejo é que tudo estivesse a funcionar em pleno, mas não temos nessa matéria nenhuma ilusão, sabemos que num caso ou outro teremos dificuldades", assumiu, assinalando que a tutela está "a trabalhar muito ativamente com todas as direções clínicas dos hospitais do país" para "mobilizar todos os profissionais e todos os recursos que é possível" para a quadra festiva que se avizinha.

O ministro da Saúde admitiu hoje que poderá haver constrangimentos em algumas urgências hospitalares durante o período de Natal e fim do ano, mas assegurou que serão dadas alternativas às pessoas na rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O ministro ressalvou, no entanto, que "tudo estará organizado para que as pessoas tenham informação e para que sejam ajudadas a encontrar na rede do SNS a resposta de que necessitam com qualidade e com a maior proximidade possível".

"Se não foi possível num caso ou outro, haverá previsibilidade em relação a isso, informação às pessoas e espaço alternativo para que as pessoas possam ser acolhidas com qualidade e segurança", reforçou.

Recentemente, as urgências estiveram condicionadas ou encerradas em alguns hospitais devido à dificuldade de resposta ao afluxo de doentes.

O Governo decidiu, então, alargar os horários de centros de saúde, nomeadamente no feriado de 08 de dezembro e no fim de semana seguinte, para que os doentes não urgentes que acorriam às urgências hospitalares pudessem ser atendidos.