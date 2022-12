"Não será boa solução". Francisco Assis contra o fim da réplica nos debates com o primeiro-ministro

Francisco Assis avisa que o fim da possibilidade de réplica nos debates parlamentares com o primeiro-ministro “não será boa solução”.

Para o socialista que mais tempo desempenhou as funções de líder parlamentar, a proposta do PS para a alteração do regimento da Assembleia da República – que prevê que o primeiro-ministro deixe de responder uma a uma às perguntas dos deputados – deveria ser sufragada por uma maioria de dois terços da Assembleia da República e não por maioria simples, como forma de “garantir um amplo consenso e evitar suspeitas”.

O PSD já considerou inaceitável a proposta socialista e acusa o partido da maioria absoluta de querer limitar a capacidade fiscalizadora do Parlamento.

Em declarações à Renascença, Assis, que atualmente preside o Conselho Económico e Social, defende “um consenso vasto no quadro parlamentar” e diz, até, que “talvez seja de ponderar a introdução, no momento apropriado, da exigência de uma maioria de dois terços para uma alteração do regimento da Assembleia da República, para não haver o risco de haver, sequer, a suspeita de que qualquer maioria momentânea, seja esta, ou seja outra qualquer, usa dessa maioria para criar condições para que o escrutínio parlamentar não seja o mais adequado possível”.