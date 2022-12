Mau tempo. PS "chumba" audição à ministra da Coesão

O PS "chumbou" hoje o pedido do PSD para ouvir no parlamento com urgência a ministra da Coesão Territorial para dar esclarecimentos sobre os apoios às autarquias afetadas pelo mau tempo dos últimos dias.

De acordo com informação do PSD, na reunião de hoje da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, o pedido de audição da ministra Ana Abrunhosa antes do encerramento do parlamento no Natal foi rejeitado com votos contra do PS.



PSD, Chega e PCP votaram a favor, enquanto BE e IL estavam ausentes no momento da votação, numa comissão da qual não fazem parte PAN e Livre.

O PSD justificava o pedido de audição urgente com os danos consideráveis registados em vários municípios do país devido ao mau tempo dos últimos dias.

"Para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, é urgente que o Governo agilize os procedimentos para apuramento de danos e prejuízos e preste rapidamente apoio financeiro às autarquias afetadas, nomeadamente através do Fundo de Emergência Municipal, que deverá ser reforçado com os meios necessários e suficientes para este efeito", acrescentaram.

No requerimento, o PSD referia que, "ainda recentemente, no quadro da discussão do Orçamento de Estado, o Partido Socialista chumbou uma proposta do Partido Social Democrata para reforçar o Fundo de Emergência Municipal e que tinha como objetivo permitir a execução de compromissos do Governo, assumidos na sequência de anteriores situações provocadas por fenómenos climáticos adversos e que se encontram de forma injustificada em total incumprimento".

O PS já pediu para que Ana Abrunhosa vá ao parlamento só a 15 de janeiro, quando estiverem apurados todos os prejuízos.

O deputado do PSD Luís Gomes diz que isso não faz qualquer sentido, porque as pessoas precisam de respostas já e não daqui a um mês.