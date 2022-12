Eutanásia "pode ser um vendaval" na reunião de deputados do PSD. Há quem defenda que bancada devia ter abandonado votação

O ex-líder do PSD desafiou os partidos que estão contra a legalização da eutanásia a revogar a lei no futuro, caso venham a conquistar a maioria no Parlamento, incluindo o PSD nesse lote, afastando ainda a hipótese do referendo. Uma posição rejeitada por Luís Montenegro: "Discordo completamente da posição do Dr. Pedro Passos Coelho", despachou o líder social-democrata.

O mesmo deputado acredita ainda que o texto de Pedro Passos Coelho publicado a semana passada pelo jornal Observador “talvez” tenha abanado a atual direção do PSD, mas garante que “não” abanou a bancada ao ponto de fazer do artigo tema de discussão.

Nem seria uma posição inédita, lembra o mesmo dirigente do PSD, recordando que, em 1997, a bancada em bloco abandonou o Plenário da Assembleia da República no momento da votação na generalidade dos projetos de lei relativos à criação das regiões. Nessa altura, à frente da bancada parlamentar estava Luís Marques Mendes e o líder do partido era Marcelo Rebelo de Sousa, avesso à regionalização.

Ser "consequente" quer dizer o quê? Fazer algo que marcasse a defesa do texto do PSD. Este dirigente considera mesmo que todos os deputados da bancada presentes "deviam ter abandonado" a Sala das Sessões na altura em que foi rejeitado o requerimento dos social-democratas para adiar a votação e o texto de substituição do PS foi a votação final global.

“Uma última cartada” que deu para pôr em marcha uma estratégia

Entre os que estão mais próximos da liderança de Montenegro, admite-se que a tentativa frustrada do PSD de referendar a eutanásia à vigésima quinta hora possa ser lida como uma “última cartada”. Na altura, André Ventura classificou-a como uma "aselhice política" e insistiu que a proposta nem sequer devia ir a votos por ser “inconstitucional” - tese que foi corroborada pelo presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva.

Ainda assim, nem todos os efeitos são considerados negativos. Para este deputado do PSD, esta foi uma chance de começar a colar o PS ao Chega. “Mais não seja, foi uma boa oportunidade para apontar aquilo que queremos apontar: o conluio do PS com o Chega”, refere à Renascença este social-democrata.

Esta estratégia, de defender que André Ventura e Augusto Santos Silva crescem de “braços dados”, como disse o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, deverá ser uma das apostas do partido nos próximos meses. “Aquelas interpelações, as censuras, esses números, servem aos dois”, aponta um deputado, que acredita que a semana passada foi o pontapé inicial para a tática do maior partido da oposição.

Mas onde uns vêem uma janela de oportunidade e estratégia política, outros vêem neste caso do projeto de referendo à eutanásia um "erro" de fundo. Não o do projeto de resolução em si, mas uma crise de combate parlamentar. "Agora se vê o erro que foi o Paulo Mota Pinto não ter continuado" como líder parlamentar, queixa-se um deputado, atirando com acidez a Joaquim Miranda Sarmento.

O mesmo deputado lamenta ainda que Montenegro esteja pouco presente nos corredores do Parlamento. O líder do PSD está esta semana em Castelo Branco a cumprir mais um roteiro de "Sentir Portugal", mas este parlamentar considera que "devia estar mais presente, está em Castelo Branco, mas devia ir ao terreno, vir a Lisboa mostrar solidariedade às pessoas e criticar a atuação do Costa e do Medina enquanto autarcas".