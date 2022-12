Presidente da República distinguiu comunidade da Capela do Rato

O Presidente da República distinguiu esta quarta-feira a comunidade da Capela do Rato, em Lisboa, com a Ordem da Liberdade, considerando que a vigília de dezembro de 1972 "significou um momento de certidão de óbito do marcelismo".

Marcelo Rebelo de Sousa entregou ao capelão, António Martins, as insígnias do título de membro honorário da Ordem da Liberdade no fim de uma iniciativa sobre "o caso da Capela do Rato", inserida nas comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril de 1974.

"Aqui houve um gesto de luta pela liberdade e esse gesto merece ser assinalado pelo Presidente da República Portuguesa", afirmou o chefe de Estado, perante participantes na vigília de há 50 anos pela paz e contra a guerra colonial, reprimida por forças policiais, que hoje se juntaram novamente nesta capela.

Segundo o chefe de Estado, "a vigília significou um momento de certidão de óbito do marcelismo", que naquele ano de 1972, marcado também pela morte pela PIDE do estudante José Ribeiro Santos, demonstrou em definitivo a sua "incapacidade para equacionar e resolver minimalmente qualquer dos problemas fundamentais para o país".

"O primeiro era a guerra colonial, o segundo ligado a esse era a democratização, e o terceiro era obviamente transformação económica e social", apontou.

Nesta sessão, o Presidente da República ouviu o jornalista Jorge Wemans, que enquanto jovem católico participou na vigília de 30 e 31 de dezembro de 1972, defender que "continua a faltar um gesto coletivo sério de pedido convicto de perdão público por parte da Igreja Católica em Portugal, pelo que não fez, pelo que não disse, pelo medo que a tolheu".