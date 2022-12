Antes que seja tarde, Marcelo volta a alertar o Governo para a execução do PRR

O Presidente da República voltou a avisar o Governo sobre a taxa de execução o PRR.

Marcelo Rebelo de Sousa disse temer que no final de 2023 ou já em 2024 se conclua que havia "certas facetas da execução" do PRR que deveriam ter sido alvo de um debate mais aprofundado.

"Aquilo que eu mais temo, e que às vezes acontece e desta vez não poderá acontecer, por isso tenho vindo a 'pregar no deserto', é chegar-se à conclusão, algures no final de 2023, começo de 2024 ou um pouco mais tarde, na campanha eleitoral para as europeias, que afinal havia certas facetas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que, em termos quantitativos ou qualitativos, teriam merecido um debate e um aprofundamento muito maiores", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, no encerramento da Convenção da Construção: Habitação e Infraestruturas, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa.

Questionado sobre estas declarações à margem do encontro, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "é muito importante levar aos grupos parlamentares ou aos partidos políticos, todos os decisores," as conclusões da convenção de hoje.

"Há uma lei no Parlamento sobre matéria de habitação, é fundamental que estas conclusões lá cheguem", completou o chefe de Estado, que no final da sua intervenção também recebeu as conclusões.