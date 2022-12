Luís Montenegro pede ao Governo que pague dívidas aos bombeiros

O presidente do PSD, Luís Montenegro, apelou esta terça-feira ao Governo, no distrito de Castelo Branco, para que pague o que deve às associações humanitárias de bombeiros para não prejudicar a sua operacionalidade.

“É imoral que as associações de bombeiros estejam ainda hoje por receber aquilo que gastaram em julho, agosto e setembro no combate aos incêndios, quando era preciso fazer para evitar o sofrimento das pessoas”, disse o líder social-democrata.

O dirigente, que falava aos jornalistas junto à barragem do Cabril, na Sertã, no âmbito de um périplo pelo distrito de Castelo Branco, apelou à administração central que liquide as dívidas aos bombeiros relativas ao transporte de doentes e aos incêndios do último verão.