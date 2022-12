IL. Maioria da lista de Rui Rocha transita da direção de Cotrim Figueiredo

Mais de metade dos elementos da lista à comissão executiva da Iniciativa Liberal proposta pelo candidato a presidente Rui Rocha transita da atual direção, e tem como novidade a deputada Joana Cordeiro.

Entre estas personalidades, Rui Rocha promove o deputado Bernardo Blanco e Ana Vasconcelos Martins - que eram até agora vogais na direção - à vice-presidência do partido, mantendo Ricardo Pais Oliveira nessa função.



A vice-presidência da comissão executiva proposta pelo candidato é completada por Angélique da Teresa, membro fundador da Iniciativa Liberal, e que pertence atualmente ao Conselho Nacional do partido e é deputada municipal em Lisboa.

Da atual liderança de Cotrim de Figueiredo, Rui Rocha mantém a aposta no secretário-geral Miguel Rangel, que também já tinha assumido esse cargo durante a liderança de Carlos Guimarães Pinto, e que foi diretor nacional de campanha nas eleições legislativas de 2022.

Entre as novidades, está a escolha da deputada Joana Cordeiro (que passará a ser vogal), o deputado da IL no parlamento açoriano, Nuno Barata, e o cabeça de lista do partido nas eleições regionais da Madeira, Nuno Morna.

Em sentido contrário, os deputados Rodrigo Saraiva e Carla Castro - adversária de Rui Rocha na disputa pela liderança da IL - são alguns dos nomes da anterior direção que não constam na lista do candidato.

Caso Rui Rocha vença a disputa pela liderança, o cargo de tesoureiro será ocupado por Tiago Oliveira Martins - que não pertencia à direção de Cotrim de Figueiredo -, substituindo Bruno Mourão Martins, que passaria a vogal.

Contrariamente a Carla Castro - que apostou numa redução do número de efetivos na direção -, Rui Rocha mantém o número de dirigentes e cria novos pelouros, com o intuito de "preparar o partido para as próximas eleições e desafios", segundo a candidatura.

Entre as novidades, encontra-se designadamente a criação de um pelouro dedicado à política local (que ficará a cargo da vice-presidente Angélique da Teresa), outro sobre política parlamentar (assumido pela deputada Joana Cordeiro) e dois dedicados à política regional, ocupados por Nuno Barata e Nuno Morna.

Segundo os dados divulgados pela candidatura de Rui Rocha, os membros da lista "têm idades compreendidas entre os 21 e os 61 anos" e são de "abrangência nacional".