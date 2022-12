Conselho de Estado reúne-se na terça-feira sobre alargamento da UE

O Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado para terça-feira, às 10h30, no Palácio da Cidadela de Cascais, sobre o processo de alargamento e as reformas financeira e económica da União Europeia.

Esta informação foi nesta sexta-feira divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

De acordo com esta nota, a reunião de terça-feira terá com ponto único da ordem de trabalhos "União Europeia: processo de alargamento e processo de reformas financeira e económica".

Em causa está o alargamento da União Europeia a seis países dos Balcãs Ocidentais, nomeadamente, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Kosovo e Sérvia.

Esta semana, os líderes da União Europeia apelaram à "aceleração do processo de adesão" dos Balcãs Ocidentais ao bloco comunitário, numa declaração assinada em Tirana, na qual garantem "empenho total e inequívoco" ao alargamento aos países balcânicos, mediante "reformas credíveis".