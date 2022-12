PCP vai propor acesso à água como direito constitucional

O Partido Comunista vai propor que o acesso à água fique consagrado como direito constitucional, revelou esta quinta-feira o secretário-geral, Paulo Raimundo, apesar de reiterar que o partido é contra uma revisão constitucional.

Paulo Raimundo apresentou pela primeira vez as conclusões do Comité Central, o órgão máximo do partido entre congressos, desde que foi eleito secretário-geral do PCP.

“Consagrar o direito à água como um direito constitucional, que é um aspeto concreto. Talvez não seja o mais significativo, entre naturalmente outras propostas que avançaremos”, adiantou Paulo Raimundo, em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, quando questionado sobre a revisão Constitucional.

No entanto, o líder comunista reiterou que a posição do partido é de que esta revisão da Constituição não era necessária, defendendo que “o conjunto dos democratas e patriotas se concentrem na concretização do texto Constitucional na vida de todos os dias, que é isso que faz falta”.

Paulo Raimundo sublinhou que esta será a oitava revisão Constitucional e lembrou que “uma parte” das revisões anteriores começaram por “pretextos minimamente justificáveis” para acabarem em “golpes profundos do ponto de vista dos regimes democráticos”.

“Achamos que esta revisão era desnecessária, extemporânea, não havia nenhuma necessidade nem nenhum problema objetivo que justificasse neste momento alterações à Constituição”, sublinhou, acusando o Partido Socialista de ter decidido “ir atrás da agenda de outros partidos”.

O secretário-geral do PCP foi também questionado sobre a morte medicamente assistida e da proposta do PSD para a realização de um referendo sobre a matéria, tendo Paulo Raimundo respondido que o partido não concorda que a matéria seja decidida por referendo, apontando que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para tomar as decisões que lhe compete.