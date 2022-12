PSD cola PS ao Chega no chumbo do referendo à eutanásia. "Santos Silva e Ventura andam de braço dado"

O PSD acusa o Chega e o PS de estarem "de braço dado a defender o indefensável", na sequência da rejeição do projeto de lei do PSD para referendar a despenalização da morte medicamente assistida.

"O que aconteceu hoje é o exemplo máximo da cumplicidade, do conluio, entre o Chega e o Partido Socialista. Entre o Dr. André Ventura e o Dr. Santos Silva, com o alto patrocínio do primeiro-ministro", atirou esta quarta-feira o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, na sede do partido, em Lisboa.

A conferência de imprensa foi convocada menos de uma hora depois de terminar a conferência de líderes que concluiu que a intenção do PSD de fazer um referendo à eutanásia não foi admitida.

Hugo Soares fala num "atropelo ao normal funcionamento do Parlamento" e numa relação entre o PS e o Chega que beneficia os dois lados, quando questionado sobre a tensão que tem sido registada entre o presidente da Assembleia da República e o partido de André Ventura: "a quem é que aproveita todo esse espetáculo? Ao Partido Socialista e ao Chega, e uniram-se contra o PSD".