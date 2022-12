Proposta do PSD para referendar eutanásia travada pelo Parlamento

Em declarações aos jornalistas no final da reunião, o líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, disse que a proposta do PSD "corria sérios riscos de ser inconstitucional”, uma vez que uma outra proposta de referendo do Chega foi chumbado em julho deste ano.

Esta quarta-feira de manhã, o Parlamento aprovou na especialidade a proposta de lei que despenaliza a morte medicamente assistida.

Na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a proposta contou com os votos a favor do Partido Socialista (PS), do Bloco de Esquerda (BE) e da Iniciativa Liberal (IL); com a abstenção do PSD; e com os votos contra do Chega e do PCP.

A proposta deve ser votada na sexta-feira em plenário, e tem a votação final global garantida.

Só depois segue para o Palácio de Belém, onde pode, ou não, ser promulgada pelo presidente da República.

Nos últimos anos, a proposta de lei bateu uma vez na trave do Tribunal Constitucional e foi alvo de um veto político de Marcelo Rebelo de Sousa.