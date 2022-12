Impactos da Covid-19 levam ministro da Economia ao Parlamento

A audição ao ministro da Economia sobre os impactos da Covid-19 foi aprovada esta quarta-feira, por unanimidade, na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O requerimento foi apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista.

Além do ministro António Costa Silva, a comissão aprovou ainda a audição da NAV Portugal, "no âmbito da Operacionalidade do Aeroporto de Santa Maria e disponibilidade de meios e recursos de apoio à Navegação Aérea nos Aeroportos dos Açores", e a audição da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), "no âmbito da ligação por cabos submarinos entre o Continente e as Regiões Autónomas". Estes dois últimos são pedidos do PSD.

Ainda não foi desta que a comissão de Economia votou o requerimento do PAN, para ouvir o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, o secretário de Estado das Infraestruturas e o presidente da Associação ambientalista ZERO, sobre o incumprimento “limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo".