Ferro Rodrigues alerta para "distribuição de cargos e honrarias" que alimentam populismos

Eduardo Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República (PAR), alerta para a “distribuição de cargos e honrarias” que alimentam populismos, mas acredita que “é em democracia que se combate a corrupção”.

Durante a apresentação de um livro que contém os discursos que proferiu enquanto PAR- que decorreu precisamente no Parlamento- Ferro Rodrigues dedicou-se a comentar as suas preocupações: “o que me preocupa é a democracia em Portugal”, introduziu. Mas apesar de prometer que “não iria” fazer um discurso político, não resistiu em lançar farpas aos que “exploram o que há de pior” no ser humano e avisos aos que, no poder, “alimentam o populismo”.

“Não é fácil combater o discurso simplista e antidemocrático”, admite Ferro Rodrigues. Mas para isso, destaca o papel do Parlamento, que perdeu centralidade com a conquista da maioria absoluta do PS - partido a que pertence.

O antigo secretário-geral do PS acredita que “tudo o que é corrupção e tráfico de influências, défice de transparência na distribuição de cargos e honrarias, são evidentemente bases muito fortes do crescimento do populismo”.

Mas para inverter a tendência, Eduardo Ferro Rodrigues citou Churchill e adaptou a frase do antigo primeiro-ministro britânico para reforçar que a democracia “é o melhor de todos os sistemas”. Por isso, a antiga figura máxima no Parlamento acredita que “só se pode combater a corrupção em democracia”.