Seguro avisa: separação de poderes tem sido beliscada. "E o país interessa-se verdadeiramente com isso?”

António José Seguro considera que o princípio da separação de poderes tem sido beliscado ao longo dos últimos meses, “sem consequências”.

“Nos últimos meses, não foi nem uma nem duas, foram três situações em que, inclusivamente, o princípio da separação de poderes foi beliscado - para não dizer posto em causa - e passa-se de um assunto para o outro com uma leveza, como se o objetivo fosse dar a notícia e seguir em frente”, disse o ex-líder do PS durante um debate promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Evitando comentar diretamente casos como o do ex-secretário de estado Miguel Alves ou as acusações do antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, no livro da autoria do jornalista Luís Rosa, Seguro admitiu que a separação de poderes tem sido beliscada.

“Quem é que verdadeiramente trata da consequência das situações, do apuramento dos factos? E o país interessa-se verdadeiramente com isso?”, questionou.