Referendo à eutanásia. Federação pela Vida diz que "PS não ouve ninguém"

Para este responsável, o “PS ignorou de forma bastante clara todos os pareceres que foram dados por todas as entidades oficiais ouvidas pelo Parlamento”, sendo esta, apenas “mais uma nega” dos socialistas.

Em declarações à Renascença , José Maria Seabra Duque, da FPV, diz que a posição do PS sobre este tema não o “espanta”, já que a sua postura “desde o princípio deste processo tem sido de ignorar ou de não ouvir ninguém a não ser a sua própria opinião”.

O deputado socialista afirmou que a proposta do PSD não passa de um "pequeno fogacho político na senda do seguidismo da agenda da extrema direita que não credibiliza a política e o maior partido da oposição".

Esta segunda-feira, pela voz do seu líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, o PS rejeitou a proposta de referendo à eutanásia proposta pelos sociais-democratas.

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) reage sem surpresa à decisão do Partido Socialista (PS) de não acompanhar o pedido do Partido Social Democrata (PSD) para um referendo à eutanásia.

José Maria Seabra Duque sublinha ainda que, com esta decisão, os socialistas assumem o que sempre quiseram fazer: aprovar a lei no Parlamento.

“O que o PS faz constantemente é, confiando no poder que tem no Parlamento, acha que é desta vez que vai conseguir aprovar uma lei ao arrepio de toda a sociedade”, declara Seabra Duque.

Esta segunda-feira, o PSD deu a conhecer o seu projeto de resolução de referendo sobre a despenalização da eutanásia, defendendo a consulta popular por considerar que está em causa “uma questão de relevante interesse nacional” que implica “um caminho de não retorno”.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou que o partido iria entregar este pedido de referendo, que quer ver votado “de imediato”, na mesma semana em que também deverá ir a votos o texto de substituição com base em iniciativas legislativas de PS, IL, BE e PAN sobre a mesma matéria.