Parlamento rejeita proibir voos noturnos e restringir jatos privados

O Parlamento rejeitou esta sexta-feira projetos-lei do BE para proibir a realização de voos noturnos e de voos fantasma, bem como para restringir os voos de jatos privados. Os diplomas do BE, partido que marcou o debate sobre o tema, mereceram votos contra de PS, PSD, Chega e IL e a favor de PAN e Livre, além dos proponentes. O PCP também votou a favor de proibir os voos noturnos e fantasma, e absteve-se na restrição aos voosde jatos privados. A pedido do PAN e do Livre, passaram à especialidade sem votação diplomas que também introduzem restrições aos voos noturnos no aeroporto de Lisboa. Pelo caminho, ficaram recomendações do PCP pelo fim dos voos noturnos e do Livre, que pedia ao Governo uma taxa sobre os voos dos jatos privados. O debate e as várias iniciativas legislativas surgiram na sequência de uma portaria publicada pelo Governo em meados de outubro que autorizou mais voos noturnos no aeroporto de Lisboa entre 18 de outubro e até 28 de novembro, para mudar o sistema de gestão de tráfego aéreo, apesar do parecer negativo dos ambientalistas. Na discussão em plenário, hoje de manhã, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, considerou que os voos nortunos afetam “a saúde pública e a qualidade de vida das populações”, mas também criticou o “enorme custo ambiental” das viagens feitas pelos “super ricos” em jatos privados e do voos fantasmas, com aviões vazios ou muito poucos passageiros para que as companhias aéreas não percam as faixas horárias. O PS, pelo deputado Hugo Costa, lembrou que a portaria já nem está em vigor e acusou quem agendou o debate parlamentar de “demagogia e de querer lançar confusão”.

Ainda assim, manifestou a preocupação do partido com os problemas que os voos noturnos causam nas populações que vivem perto do aeroporto Humberto Delgado e disse que a bancada irá contribuir, na especialidade, com iniciativas. “Esta é a fatura real da não construção novo aeroporto, debate que se arrasta desde 1969”, afirmou o deputado do PS, acusando quer esquerda quer direita de “boicote às soluções” que chegaram a estar em cima da mesa. O futuro aeroporto de Lisboa foi também argumento usado pelo PSD, Chega e IL no debate, com estes partidos a colocarem no Governo o ónus por não haver ainda uma solução. O social-democrata António Prôa reconheceu que o ruído provocado pelo aeroporto de Lisboa causa perturbações de sono, menor desempenho escolar e profissional e pode até ter efeitos no sistema cardiovascular. “Os voos noturnos são um problema porque o aeroporto se encontra dentro da cidade e ultrapassou o limite razoável de tráfego. Se o Governo tivesse conduzido o processo de decisão sobre novo aeroporto sem trapalhadas, já não teríamos este problema”, considerou. O PSD recusou alinhar na proibição total dos voos noturnos, alertando para o impacto económico dessa interdição, mas defendeu ser necessária cumprir a legislação, que já prevê um plano de redução de ruído a ser concretizado pela empresa que administra os aeroportos, a ANA.