Deputados chumbam audição parlamentar a ex-secretário de Estado Miguel Alves

Os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias chumbaram esta quarta-feira um requerimento apresentado pelo Chega para a audição do ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro Miguel Alves.

O requerimento foi chumbado com os votos contra do PS, abstenção do PCP, Bloco de Esquerda, Livre e Iniciativa Liberal e votos favoráveis do PSD e do Chega.

No debate que antecedeu a votação do requerimento, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, considerou que seria "extremamente importante” que Miguel Alves fosse ouvido no parlamento, uma vez que estava “arguido em dois processos judiciais” e estava a ser “alegadamente investigado por factos cometidos no período temporal em que foi presidente da Câmara de Caminha”.

“São factos extremamente importantes porque foi membro do Governo, foi secretário de Estado importante no aparelho do PS e no aparelho de António Costa, e achamos que é extremamente importante ouvi-lo aqui nesta primeira comissão, apesar de já ter saído do Governo”, disse.

Intervindo depois de Pedro Pinto, a deputada do PS Joana Sá Pereira lembrou que Miguel Alves já cessou funções - "e, portanto, não responde por um exercício de funções que já não tem" - e considerou que o requerimento do Chega é “uma contradição”, uma vez que aborda as investigações de que está a ser alvo Miguel Alves no período em que era autarca de Caminha.

“Não cabe à Assembleia da República escrutinar e fiscalizar a atividade política de um ex-secretário de Estado de factos que alegadamente praticou enquanto autarca. Mal andaria este parlamento! Aliás, deitaria para o caixote do lixo princípios e regras democráticas absolutamente essenciais”, sublinhou.

Acusando o Chega de precisar “deste tipo de cenários e de teatros políticos para ter algum mediatismo”, Joana Sá Pereira ironizou ainda que, “com a apresentação do requerimento por parte do senhor deputado Pedro Pinto, dispensaríamos a existência de tribunais enquanto órgãos importantes em qualquer estado de direito democrático”.

“O senhor deputado, e o seu grupo parlamentar, já fez o julgamento, já fez o juízo, e se calhar até já tem a pena adequada para o senhor ex-secretário de Estado Miguel Alves”, ironizou.