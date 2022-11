Remodelação no Ministério da Economia. Mendonça Mendes passa a secretário de Estado Adjunto de Costa

Estão de saída dois secretários de Estado do Ministério da Economia e António Mendonça Mendes será o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Costa, após a saída de Miguel Alves há cerca de três semanas.

Em comunicado na página da Presidência, é referido que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou as propostas de Costa para a "exoneração de três secretários de Estado: dos Assuntos Fiscais, da Economia, e do Turismo, Comércio e Serviços", após ter sido noticiada a saída de João Neves e Rita Marques do Governo.

A informação foi confirmada à Renascença durante a tarde por fontes do Partido Socialista, que sublinharam que a iniciativa das demissões partiu do ministro da Economia. Na origem das demissões está a divergência publicamente manifestada pelos dois agora ex-secretários de Estado relativamente a uma descida transversal do IRC, defendida em Setembro por António Costa Silva.