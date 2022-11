Partidos acreditam que a lei da eutanásia não levanta dúvidas constitucionais

Depois de dois adiamentos, o primeiro a pedido do Chega e o segundo a pedido do Partido Socialista, os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias votam esta quarta-feira o texto de substituição dos projetos de lei sobre a morte medicamente assistida.



Em declarações à Renascença, a deputada socialista Maria Antónia Almeida Santos, garante que não foram feitas alterações ao texto que foi “trabalhado e revisto minuciosamente” para não levantar qualquer dúvida ao Presidente da República.

A coordenadora do grupo de trabalho de onde saiu o texto acredita por isso que desta vez Belém vai promulgar o diploma.

“Estamos de consciência tranquila que tudo foi feito para que o diploma possa receber luz verde e não conter dúvidas de constitucionalidade” garante a deputada socialista.

Maria Antónia Almeida Santos acrescenta ainda que o trabalho feito ao longo destes meses começou precisamente para dar resposta ao Tribunal Constitucional.

“Partimos para este processo precisamente para fazer a harmonização de conceitos que estavam vertidos no acórdão do Tribunal Constitucional e que foram consequência do veto do presidente da república” refere Maria Antónia Almeida Santos.

A coordenadora do grupo de trabalho assegura que o texto de substituição dos quatro projetos do PS, Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal, é uma proposta de texto integral e que todos os partidos se revêm na versão que vai ser votada.