Cavaco considera que "a legalização da eutanásia não respeita o espírito da Constituição"

"O modo displicente como alguns dos nossos políticos tratam a retirada da vida a um ser humano é condenável e assustador". Na semana em que o Parlamento vota o texto de substituição que legaliza a morte medicamente assistida, o ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, insurge-se contra esta "prioridade" dos deputados.



Numa declaração, a pedido da Renascença, Cavaco diz não ter qualquer dúvida sobre a inconstitucionalidade da lei da eutanásia, que deverá ter aprovação garantida pelo Parlamento. "A legalização da eutanásia não respeita o espírito da Constituição".

Após a votação na especialidade, e depois da votação final global em plenário, a lei segue para Belém para avaliação do Presidente da República, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa na última legislatura vetou o diploma por duas vezes, um deles precisamente por inconstitucionalidade.

O ex-chefe de Estado alerta que "autorizar por lei um médico a matar outra pessoa é um salto no desconhecido extremamente perigoso", salientando que "em alguns países europeus têm sido reportados casos de pressões sobre idosos e doentes para que aceitem ser mortos. Os mais velhos e os doentes são os mais frágeis".

A votação do diploma na especialidade irá ocorrer na quarta-feira na comissão de assuntos constitucionais, liberdades e garantias, depois de ter sido adiada durante o mês outubro, primeiro a pedido do Chega, a seguir pela mão do PS.