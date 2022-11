António Costa demite dois secretários de Estado a pedido do ministro da Economia

O secretário de Estado da Economia, João Neves, e a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, estão de saída do Governo.

Os dois elementos da equipa de António Costa Silva entraram em divergência com o ministro.

A informação foi confirmada à Renascença já depois de o Jornal de Negócios ter anunciado a saída de Neves.

O governante tinha sido secretário de Estado Adjunto e da Economia no último Governo e secretário de Estado da Economia no anterior, entre 2018 e 2019.



Antes disso tinha sido administrador da empresa Bial, chefe de gabinete do ministro da Economia e da Inovação, entre 2005 e 2007, e diretor-geral da empresa do Ministério da Economia, em 2004 e 2005.

Este sábado, foi noticiado que Rita Marques foi acusada de "usurpação de poderes" foi acusada de "usurpação de poderes" num conflito entre a empresa Pauta de Flores e o clube de futebol Salgueiros, devido ao fim do consórcio que explorava a concessão do Bingo da Trindade, no Porto.