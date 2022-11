PSD ao ataque. Governo em “roda livre” faz de Portugal o “carro-vassoura” da Europa

Na resposta ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que encerrou o debate pelo Governo e que acusou o PSD de um vazio de propostas alternativas, ocupando-se apenas com uma “política de casos”, Luís Montenegro recordou que todos os casos nascem no próprio Governo.

Montenegro, que assistiu ao debate no gabinete do PSD no Parlamento, classificou os debates orçamentais de “demasiado repetitivos” , o que quer dizer “que o país está sempre na mesma”, destacando que os portugueses “gostariam, de ano para ano, ver diferentes objetivos e diferentes metas, mas passado um ano estamos no mesmo ponto”.

“Portugal, em vez de estar a caminho do pelotão da frente, está numa posição de carro-vassoura da “Europa. Efetivamente, somos no contexto da União Europeia, um país que está a ser ciclicamente ultrapassado por economias que eram menos dinâmicas há alguns anos, nomeadamente no Leste da Europa e, ao contrário do que diz o Governo temos uma perspetiva de grande desesperança e falta de ambição”, realçou o presidente dos sociais-democratas.

Em declarações aos jornalistas esta sexta-feira, na Assembleia da República, após a aprovação do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), Luís Montenegro afirmou que se trata de um mau orçamento e que não se traduz no crescimento da economia, relegando o país para a cauda da Europa.

“Qual foi o caso que afetou nos últimos meses e que teve origem na oposição ou numa qualquer iniciativa da oposição? Todos os casos radicaram em intervenções absolutamente infelizes, para não dizer despropositadas de membros do Governo, ou então em circunstâncias que estiveram a ver com o exercício de funções políticas de membros do Governo, com uma agravante”, acrescentou o presidente do PSD, “sempre grande cobertura e cumplicidade do primeiro-ministro a começar no primeiro dos casos”.



Governo está “em roda livre”

Antes, o líder parlamentar do PSD já tinha acusado o Governo de estar em “roda livre” com uma sucessão de casos e o primeiro-ministro de “clara perda de autoridade”, mas avisou que a oposição “não se faz gritando, insultando, mentindo”.

Na intervenção na sessão de encerramento da votação do Orçamento do Estado para 2023, Joaquim Miranda Sarmento acusou também o PS de ser “uma maioria fechada em si própria”, que rejeitou 97% das propostas da oposição, e considerou que, apesar do Governo só ter oito meses parecem “ter passado oito anos”.

“Este é um governo sem coordenação política, paralisado por casos e escândalos. Escândalos que se sucedem a um ritmo quase semanal, e que são cada vez mais graves. Cada novo caso é pior que o anterior. E atingem a autoridade direta do primeiro-ministro”, criticou, falando em "casos sucessivos de contornos politicamente duvidosos ou, no mínimo, criticáveis".