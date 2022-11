Costa promete concórdia, mas avisa para quatro anos duros

“Governamos em maioria, mas em 2023 vamos assinalar os 50 anos da fundação do PS. Devemos recordar o nosso ADN. No nosso ADN está uma expressão com que Mário Soares definiu o PS: É o partido da concórdia nacional. Por isso, a nossa maioria respeita e coopera solidariamente com os outros órgãos de soberania”, apontou.

Pelo contrário, de acordo com o primeiro-ministro, os portugueses atribuíram ao PS “um mandato de enorme responsabilidade – uma responsabilidade que o partido tem de cumprir, assumir e traduzir em resultados”.

“Temos mais quatro anos pela frente – e quatro anos que vão ser duros e muito exigentes, onde ano após ano teremos de fazer o que estamos hoje aqui a fazer: Prestar contas, porque os portugueses não nos passaram um cheque em branco”, afirmou, numa alusão ao atual quadro político de maioria absoluta do PS.

Esta linha de atuação foi transmitida por António Costa no encerramento da sessão evocativa de sete anos de governos socialistas por si liderados, que decorreu na Estação Fluvial do Terreiro do Paço, em Lisboa.

António Costa disse ainda que o PS “convive bem com as autonomias regionais e reforçou a descentralização” para as autarquias.

“Não é pelo facto de termos maioria que não dialogamos com quem na Assembleia da República connosco quer dialogar. Por isso, durante o processo do Orçamento para 2023, aprovámos mais propostas da oposição do que a maioria anterior [PSD/CDS] tinha aprovado em quatro anos”, defendeu.

O secretário-geral do PS referiu-se neste contexto às abstenções do Livre e PAN no Orçamento, advogando que “não é por terem um deputado cada” que podem ser desvalorizados, “porque os partidos não se medem pelo número de deputados, mas pela sua capacidade de propostas pela positiva”.

“Além do diálogo parlamentar, é mais importante do que nunca, até para gerar confiança nestes tempos de incerteza, aprofundar o diálogo social”, assinalou a seguir António Costa.

O líder socialista respondeu, ainda, a Luís Montenegro, mas sem se referir diretamente ao líder do PSD que hoje disse que este Governo faz de Portugal o carro vassoura da Europa. Costa lembra que Portugal cresce desde 2016 e vai continuar a crescer.