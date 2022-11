Chumbada proposta da IL para reduzir escalões de IRS

A proposta da Iniciativa Liberal que pretendia reduzir os escalões de IRS voltou a ser chumbada com os votos contra de todos os partidos e a abstenção do Chega, mas motivou um aceso debate esta manhã na Assembleia da República.

O deputado Carlos Guimarães Pinto acusou o Governo, mas também o PSD de impedir a redução de impostos aos que ganham pouco mais de mil euros.

“O Estado português não pode cortar no financiamento que faz a TAP, mas o ‘mileurista’ tem que cortar na viagem que sonha o ano todo para a Ryanair”, lamentou o deputado.

O termo ‘mileurista’ é usado para referir-se a uma pessoa da geração nascida na Europa entre 1968 e 1982 com remuneração que gira em torno de mil euros por mês.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, contesta a argumentação do deputado liberal, afirmando que “com as regras de IRS do Governo, um ‘mileurista’ baixou o seu imposto em 59%”.

“Por isso, sr. deputado, seguramente que terá a oportunidade de, no próximo exercício orçamental, chegar a essa mesma conclusão, como aliás todos os anos tem vindo a corrigir as suas propostas radicais. E vai-se moderando”, rematou.

No debate desta manhã do Orçamento do Estado, foi aprovada uma proposta do Livre sobre a violência contra pessoas com deficiência.

A votação final global do Orçamento do Estado está marcada para sexta-feira.