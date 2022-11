Viagem dos políticos ao Qatar é "pequena saloiice"

O social-democrata Pedro Duarte critica a presença de políticos no Mundial de Futebol do Qatar, com a finalidade de apoiar a seleção nacional.

O comentador do programa “Casa Comum” da Renascença considera que não há qualquer vantagem nessa deslocação “desnecessária e inútil”, mais ainda quando se está a falar de um país que desrespeita os direitos humanos.

“Confesso que não vejo nenhuma vantagem na presença de políticos portugueses no Qatar. Parece-me perfeitamente desnecessária e inútil, e assim sendo, é contraproducente a todos os níveis”, afirma.

Pedro Duarte vai mais longe e considera tratar-se de “uma pequena saloiice”, estar, “ali, nas bancadas quando não há qualquer vantagem”.

Por outro lado, o social-democrata alude a uma presença que “pode levar à interpretação de uma normalização de um regime”, que “não pode ser normalizado por quem acredita em direitos humanos e em princípios democráticos”.

Recorde-se que o parecer sobre a deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Mundial do Qatar foi aprovado na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, com os votos favoráveis do PS, PSD e PCP.

Marcelo Rebelo de Sousa vai assim marcar presença no primeiro jogo da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de futebol", que se realiza esta quinta-feira, frente ao Gana.

A viagem tem feito correr muita tinta nos últimos dias por causa da questão dos direitos humanos no Qatar, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores que morreram na construção dos estádios e de outras infraestruturas.