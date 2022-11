PSD desconfortável com abertura da direção a inquérito à banca. É um "erro"

O mesmo dirigente social-democrata refere que "estamos com maioria absoluta, o PS iria chumbar o relatório", para além de que os socialistas iriam "branquear a questão: seria a palavra de Carlos Costa contra a palavra do primeiro-ministro".

À Renascença , um dirigente nacional com experiência parlamentar descreve como "muito difícil" uma comissão de inquérito deste género "ter sucesso", salientando que "hoje o Banco de Portugal, que seria a fonte principal de documentos, está 500% ligado à máquina do PS" e que, sendo assim, "ninguém falaria com seriedade".

É notório o desconforto manifestado por alguns deputados e dirigentes nacionais do PSD pela vontade inicial da direção nacional de avançar com a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito à gestão do Eurobic e ao processo de venda do Banif.

O líder do partido, Luís Montenegro, corrigiu, entretanto, o tiro e encetou a estratégia, que para este dirigente nacional devia ter sido seguida logo de início, mal a polémica em torno do livro “O Governador”, do jornalista Luís Rosa, surgiu.

Ou seja, a de encharcar o primeiro-ministro com perguntas sobre as interferências no processo de afastamento de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, do EuroBic. "Deixar o primeiro-ministro em lume brando, sim, está bem, é fazer perguntas", conclui o mesmo dirigente.

Na mesma linha vai um deputado do PSD em conversa com a Renascença. “O presidente do partido abriu a porta a isso. Achei um erro”, lamenta, referindo-se a essa abertura de Luís Montenegro para instalar uma comissão de inquérito nesta fase. “Eu nunca teria entrado nessa conversa do Chega”, atira.

“Mas acabaram por fazer o que está certo”, ressalva. O que é que está certo? Fazer questões formais ao primeiro-ministro e esperar. “Só se avança com uma comissão parlamentar de inquérito depois de se esgotarem outras formas de esclarecimento”, justifica o social-democrata.

A visão é partilhada por outro deputado do PSD: “As respostas do primeiro-ministro devem ser claras e inequívocas. Se não forem, justificar-se-á a comissão de inquérito”, alinha. O gatilho só deve ser pressionado, para o partido, em último caso. “Não se pode banalizar as comissões parlamentares de inquérito, como pretende o Chega”, diz à Renascença.

Mas este parlamentar vai mais longe, e considera que o “rolo compressor da maioria” iria desvirtuar os resultados de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema. Esse não é o entendimento do Chega, que já anunciou que vai avançar com a tentativa de instalar uma.