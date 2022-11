PSD acusa Chega de lançar “lama” na discussão sobre a banca

O Partido Social Democrata (PSD) acusou esta quarta-feira o Chega de estar a lançar “lama” em torno da discussão que envolve o primeiro-ministro e a sua alegada interferência nos casos BIC e Banif.

Os social-democratas anunciaram na terça-feira que não vão avançar, para já, com uma comissão de inquérito à banca, depois das declarações do antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, no livro do jornalista Luís Rosa, “O Governador”.

André Ventura acusa o PSD de "manobra dilatória", em vez de avançar já para um inquérito parlamentar, tal como o Chega propõe, para avaliar “a eventual interferência política do primeiro-ministro sobre o antigo governador do Banco de Portugal” no BIC e se a resolução do Banif foi objeto de “interferência abusiva do Governo”.