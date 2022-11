PS acusa PSD de querer "reescrever história" do Banif

O líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, acusa o PSD de promover “uma nova frente de combate” contra o PS.

É desta forma que o líder parlamentar do PS responde ao desafio de Joaquim Miranda Sarmento, da bancada social-democrata, para que o primeiro-ministro responda a 12 perguntas sobre as alegadas interferências no processo de afastamento de Isabel dos Santos do Eurobic e sobre o caso Banif.

Uma troca de galhardetes entre líderes parlamentares, nesta quarta-feira, com Brilhante Dias a acusar o PSD de querer “reescrever a história”, deixando implícita a tese de que está de volta mais uma uma cabala contra o PS.

“Há uma vontade clara, não apenas de reescrever a história, para ver se os portugueses já se esqueceram daquilo que aconteceu, mas há uma nova frente de combate contra o PS e contra este Governo”, referiu.

Brilhante Dias considera que “estão a ser usados todos os instrumentos”, com a única finalidade de “salvar algumas personagens que no passado recente, através dos seus atos, mas também das suas omissões, muito prejudicaram o país”, particularmente “durante o Governo entre 2011 e 2015, liderado pelo doutor Pedro Passos Coelho”.