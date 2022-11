António Costa disponível para responder às 12 perguntas do PSD sobre Banif e Isabel dos Santos

O primeiro-ministro vai responder às 12 perguntas do PSD sobre o Banif e a alegada interferência na banca para proteger a empresária angolana, Isabel dos Santos.

A informação foi apurada pela Renascença, depois de, por várias vezes, António Costa ter insistido que são falsas as alegações do ex-governador do Banco de Portugal.

No livro ‘O Governador’, recentemente publicado, Carlos Costa acusa o chefe do Governo de ter enviado uma carta a Bruxelas durante o processo de venda do Banif e o então ministro Mário Centeno de ter negociado com o Santander, em ambos os casos sem o seu conhecimento.