​Função Pública. Governo aberto a negociar carreiras não revistas

O Governo promete negociar carreiras não revistas a partir de janeiro. A garantia foi dada esta segunda-feira de manhã no Parlamento pela secretária de Estado da Administração Pública, no primeiro dia de debate da proposta de Orçamento do Estado na especialidade.



“Temos já marcado para esta quinta-feira uma reunião também com estruturas sindicais para os ouvir sobre as suas prioridades, sobre as carreiras especiais, para começar a partir de janeiro do próximo ano a revisão das carreiras não revistas designadamente das carreiras especiais”, disse Inês Ramires, reconhecendo que há pela frente “um longo caminho”.

Já a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, revelou que será viabilizada a proposta do PSD sobre apoios às pessoas idosas vítimas de violência doméstica.

“O Governo acompanha esta sua proposta, porque é preciso continuar a reforçar a prevenção e a apoiar as pessoas que infelizmente têm sido, e são muitas, vítimas de violência doméstica”, reconheceu.