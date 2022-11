Chumbadas propostas para aumentar do valor do subsídio de refeição

Os deputados chumbaram hoje as propostas do PCP e do Chega de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) para aumentar o valor do subsídio de alimentação em janeiro do próximo ano.

A proposta do PCP, que previa um aumento do subsídio de refeição para 9 euros em janeiro de 2023 foi chumbada com os votos contra do PS e da IL, a abstenção do PSD e do Chega e votos favoráveis dos restantes partidos.

Já a proposta do Chega, que estabelecia uma atualização do subsídio de alimentação para 7,5 euros a partir de janeiro de 2023 foi rejeitada com votos contra do PS, a abstenção do PSD, PCP e Livre e votos a favor das restantes bancadas.